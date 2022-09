Felipe Neto escreveu, a propósito do encontro com Dilma no domingo:

Ontem pude olhar nos olhos da Presidenta Dilma e pedir perdão. Perdão por ter propagado o antipetismo, o discurso golpista e o ódio à esquerda. O amor q ela me deu em retorno foi algo q nem consigo explicar a vcs. É esse amor que vai vencer dia 02.

(…)

Em tempo: sempre é tempo de adquirir consciência das coisas…

J R Braña B.