Nesta manhã familiares de presos em Rio Branco fizeram um protesto por melhores condições nos presídios da capital.

As casas de detenção no Acre são verdadeiras masmorras…medievais….a precariedade vai do alojamento à comida indigna oferecida aos que cumprem pena.

A propósito, Bolsonaro sempre tenta humilhar Lula o chamando de ex-presidiário (Lula ficou 580 dias preso numa condenação sem prova prolatada pela ex-juiz Sérgio Moro).

Segundo o juiz Luis Carlos Valois, ex-presidiários e seus familiares são pelo menos uns 10 milhões de votos no Brasil:

-Só sei que se considerar a família dos 1 milhão de presidiários brasileiros, fora os 1 milhão em semiaberto, aberto, livramento condicional e medida alternativa, devem ser uns 10 milhões de votos, por baixo!

Será que essas famílias já se deram conta disso?

J R Braña B.