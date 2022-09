Nota Pública

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) e o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), diante dos movimentos de greve de fome de apenados em alguns estabelecimentos penais do estado desde a última segunda-feira 26, vêm a público esclarecer que foi revertida a situação no ambiente carcerário, atualmente retornando à normalidade, com o término da greve.

Informam, ainda, que as visitas retornarão à sua forma regular, observadas as normas e o prévio cronograma para os que pretendem realizar visita a seus entes presos.

Rio Branco, 28 de setembro de 2022.

Paulo Cézar Rocha dos Santos

Secretário de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Glauber Feitoza Maia

Presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen)