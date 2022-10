Com Lula no segundo turno após ter obtido a maior votação de um presidente da república no Brasil (57,2 milhões de votos) os partidos da Federação criaram no final da tarde desta terça o ‘Comitê Acre com Lula’.Â

O Acre tem que saber que Lula é o grande favorito e que o Comitê formado hoje precisa contar com as lideranças mais conhecidas (que não estão na foto) em ação de rua por todo este mês.

Lula tem sido massacrado injustamente nas urnas por aqui já faz uma eternidade…mesmo tendo sido o melhor presidente para Acre em toda sua história.

Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come…se Unir o bicho foge.!

J R Braña B.