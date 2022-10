Bem diferente de Ciro, que esfrangalhou-se politicamente desde 2018, quando omitiu-se em lutar em favor da democracia, Simone Tebet sai por cima ao juntar-se à luta para eleger Lula e evitar o pior para o país, que seria uma reeleição do presidente militar…

-Orçamento antes público, hoje é secreto….(…) reconheço em Lula o seu compromisso com a democracia e a Constituição, o que desconheço do atual presidente…o Brasil voltou ao mapa da fome (…)

Assista Simone:

Simone Tebet anuncia voto em Lula pic.twitter.com/poFfYSr1rC — oestadoacre (@Oestadoacre) October 5, 2022

Em tempo Geraldo Alckmin:

-Acabo de ler na Folha que Bolsonaro cortou 97,5% do recurso voltado à implantação de escolas para educação infantil, o que inclui as creches, e 99% do subsídio para aquisição, construção e reforma de casas para agricultores, especialmente, da agricultura familiar.

Em tempo 2: pois é…

J R Braña B.