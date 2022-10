Na contramão da história e – sem saber que a história é implacável com os que insistem em absurdos contra os princípios republicanos e humanos – o Acre demonstra zero sensibilidade com as necessidades do Brasil atual.

Por seu lado, Santa Catarina começa a viagem de volta e nesse primeiro turno das eleições gerais dobrou sua votação nos partidos trabalhistas, em especial no PT.

No final do mês o pesadelo começa ir embora…

Em todo o país…

J R Braña B.