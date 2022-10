(…)

A bancada eleita COM A FORÇA DO DINHEIRO!

APENAS ISSO!

Depois o povo reclama que os políticos não fazem nada….

O Acre não elegeu um só representante FEDERAL que tenha identificação com as bandeiras populares…mas elegeu uma bancada que em sua maioria vai atuar, a partir de março – em defesa das empresas e dos empresários combatendo as políticas públicas de interesse coletivo.

Como o Acre consegue piorar o que já era ruim….???!!!

E isso (a piora) vai reaçar quando o Lula for o presidente….em tese todos serão oposição a Lula…..boa parte oposição de extrema-direita….inimiga de qualquer ganho para os trabalhadores….e com pautas religiosas fundamentalistas e todo tipo de obscurantismo na câmara dos deputados.

Fico feliz de não ter contribuído para eleger essa bancada aí de cima…

Durmo aliviado.

Em tempo: foto: print do ac

J R Braña B.