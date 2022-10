Em nome da Paróquia Nossa Senhora da Conceição e do Grupo de Casais com Cristo (ECC) vimos externar nosso pesar pelo falecimento do Senhor Domingos Martins da Silva, aos 100 anos , Seu Domingos como era mais conhecido foi Regatão dos Rios de Sena Madureira, um homem íntegro, trabalhador e humilde… pai exemplar, foi casado com dona Eliza Silva, já falecida.

Domingos deixa seus filhos e membros da nossa Igreja: Domingos Martins da Silva Filho (Popular Barna), Francisco das Graças Alves da Silva (Popular Chico Preto), Ana Cláudia Alves e José Maria Alves da Silva, (Popular J Alves) alem de Netos, Bisnetos, Noras e muitos amigos .

Por esse motivo, a Equipe Dirigente e todos os Irmãos Casais Paroquianos solidarizam-se com seus Familiares e Amigos neste momento de dor. A todos, nossos sinceros pêsames, rogamos ao pai eterno que conforte o coração de todas aquelas pessoas que choram por sua partida.

Frei: Moisés irmã: Joana

Diretor Espiritual Orientadora Espiritual

Juza e Liana Casal Setorial.