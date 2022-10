A CAIXA inicia, nesta terça-feira, 11 de outubro, o pagamento do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás, referente a outubro. Os beneficiários com final de NIS 1 são os primeiros a receber, conforme calendário escalonado. O pagamento é feito de acordo com o final do NIS do beneficiário, com término previsto para o dia 25 de outubro. Na próxima quinta-feira, 13 de outubro, quem recebe os benefícios são os beneficiários com final de NIS 2. Na sexta-feira, 14 de outubro, será a vez dos beneficiários com final de NIS 3.

Segundo a CAIXA, ao todo, 21 milhões e 130 mil famílias receberão o Auxílio Brasil, em outubro, no valor mínimo de 600 reais. Na mesma esteira dos repasses, cerca de 6 milhões de famílias receberão o Vale Gás de 112 reais – valor médio do botijão de gás no país.

(…)

Em tempo: antecipação do pagamento é devido a eleição do segundo turno e o governo Bolsonaro precisa de votos – alguns milhões de votos – para se reeleger….só por isso está sendo antecipado.

J R Braña B.