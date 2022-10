ESET – Uma das características que tem se destacado sobre os ransomwares é que seus ataques passaram a ser cada vez mais direcionados, de acordo com a ESET , empresa líder em detecção proativa de ameaças. Exemplo disso foi o incidente sofrido pela Rede Record no último sábado (08), supostamente provocado pelo malware BlackCat, um ransomware as a service (RaaS).

Conforme informações divulgadas pela imprensa, os criminosos tiveram acesso a informações como dados pessoais de funcionários, mapa de rede de credenciais para serviços locais e remotos e informações financeiras da emissora. Novas informações apontam que os criminosos estão pedindo um resgate de, no mínimo, US$ 5 milhões para liberar os arquivos. (…)

