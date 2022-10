Coluna do Façanha, no Opinião – A família D’Avila Modesto perdeu na madrugada desta quinta-feira (13), na UTI do Hospital Santa Juliana, a sua matriarca Clara Pires D’Avila Modesto, de 80 anos.

Natural da cidade de Sena Madureira-AC, Dona Clara era mãe de cinco filhas (Nádia, Cássia, Kátia, Cláudia e Milcia) e tinha ainda seis netos e uma bisneta e durante três décadas foi casada com o saudoso bancário Chico Modesto, falecido em 1993, após ele assistir, ao vivo, três copas do Mundo: 1978, na Argentina; 1982, na Espanha; e 1986, no México.

Em vida ela se dedicou a cuidar da família e era católica fervorosa e, durante muito tempo, participou dos movimentos eclesiásticos da igreja católica, onde era ministra da eucaristia do Sagrado Coração de Jesus e Apostolado da Oração.

Entre as paixões da vida estava o Fluminense e a Seleção Brasileira. “Minha mãe era torcedora assídua do Tricolor das Laranjeiras. Tinha verdadeira paixão pelo clube carioca, assim como também, pela seleção brasileira”, pontuou a filha Cláudia Modesto, lembrando que a mãe era uma pessoa amável e prezava de muitas amizades por onde passava.

O velório de Dona Clara está ocorrendo no Cemitério Morada da Paz. O sepultamento está agendado para ocorrer na manhã desta sexta-feira (14), a partir das 9h.

2 Timóteo 4:7 “Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé”

(…)

Em tempo: Dona Clara foi uma mulher de coração imenso….conheci-a desde minha infância em Sena Madureira…Era amiga da minha mãe…sou amigo da sua filha Cássia (Cacita), que trabalhou comigo neste oestadoacre)….Dona Clara era torcedora do FLU….não precisa dizer mais nada, exceto solidariedade humana às meninas suas filhas.

J R Braña B.