espere carregar e veja a imagem sinistra…

Maldade de apoiadores bolsonaristas não tem limite…é cruel…é muita covardia… pic.twitter.com/P9E3Yfv1Xg — J R Braña B. (@jrbrana) October 20, 2022

Como diz Mônica Bergamo, da ‘Folha’:

-A mulher pisa no bicho, que não pode reagir porque está dominado por outro ser “humano”. Queima a cara dele com o número do candidato dela a presidente. E toma distância, decidida, “poderosa”. O animal apenas pisca.

Em tempo: ser ‘humano’….é a espécie bolsonarista….entre aspas mesmo….É preciso um basta nisso!!…reflitam, humanos de verdade!

Em tempo: uma infeliz e improvável vitória de Bolsonaro seria a continuação do caos humano no Brasil e no planeta….dia 30 vamos nos livrar dessa coisa…a vida vai vencer a morte!

J R Braña B.