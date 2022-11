-Hoje, conforme eu previa, a bolsa subiu ao invés de cair com a vitória de Lula. Não previ, porém, que o dólar cairia. Mas se o mercado financeiro ainda tem dúvidas sobre o que significa a vitória de Lula, o resto do mundo não tem e o dólar caiu.

Bresser Pereira, professor e economista

Em tempo, Sensacionalista:

-Bolsonaro ignora vitória de Lula e segue não trabalhando normalmente.

Em tempo 2, Bill Clinton, ex-presidente dos EUA:

-Parabéns ao @LulaOficial por sua vitória nas eleições presidenciais livres e justas do Brasil. O povo do Brasil deve se orgulhar de seu processo eleitoral credível e pacífico.

Em tempo 3:

Bolsonaro adota o Fique em Casa e o Brasil a gente vê depois (dois dias de ressaca com a derrota nas urnas e sem falar no cercadinho com os apoiadores)…trabalhar que é bom…!

J R Braña B.