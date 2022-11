Fossem trabalhadores sem teto, sem terra ou mesmo servidores públicos, o governo do Acre já teria acionado sua polícia e dado ordem a agir com dureza.

No bloqueio das estradas, os autores e lideranças são caminhoneiros bolsonaristas (fazendo o jogo de suas empresas) e na insistência em desrespeitar o resultado das urnas.

Dois pesos e duas medidas no trato do governo com manifestantes.

GladsonC precisa agir imediatamente.

Não há justificativa para toda essa demora contra esses golpistas arruaceiros de quinta categoria.

Em tempo: Miriam Leitão, na CBN: ‘Direção da PRF está com comportamento politizado e agora deixa o tempo correr a favor de quem quer o caos. E Bolsonaro deixa um vazio de poder…..’

J R Braña B.

Ps: print foto ac