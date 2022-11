…do site do Gov do Acre

Uma equipe comandada pelo tenente-coronel PM Samir Freitas, coordenador do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), esteve na tarde desta quarta-feira, 2, na região do km 31 da BR-364, entrada para o município de Acrelândia, onde está ocorrendo uma manifestação ilegal de caminhoneiros contra o resultado final das Eleições 2022.

Além de um sobrevoo, os policiais aterrissaram na área para uma inspeção, em cumprimento a uma determinação do secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos.

De acordo com o Ciopaer, os manifestantes já não estão retendo veículos na pista. “Eles são abordados e de imediato, liberados”, narrou o comandante do Ciopaer ao secretário de Segurança, Paulo Cézar dos Santos.

Ainda conforme a Sejusp, com base no relatório do Ciopaer, “só permanece no local quem deseja”.

“Quem está lá é porque quer ficar parado lá, como são as carretas que aparecem nas imagens, na direção Acre-Rondônia. No sentido Rondônia-Acre não há nenhuma carreta parada”, relatam os policiais-aviadores.

(…)

Em tempo e o que interessa oestadoacre: reajuste do salário mínimo terá aumento real de 1,4% (acima da inflação) ou seja, inflação e variação do PIB a partir de janeiro (como um dia já foi no primeiro governo Lula), disse hoje o senador do PT Wellington Dias. E o Bolsa Família seguirá sendo de R$ 600.