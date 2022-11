Expectativa da CNC é que setor contrate 7,7 mil trabalhadores temporários.

Um estudo divulgado hoje (11 de novembro) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) aponta que a realização da Copa do Mundo de Futebol, que começa no próximo dia 20, deverá injetar R$ 864,49 milhões no faturamento de bares e restaurantes do País. Esse valor equivale a um aumento de 8,3%, já descontada a inflação, em relação ao Mundial da Rússia, em 2018, porém 2,6% a menos que na Copa realizada no Brasil, em 2014.

