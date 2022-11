Gov do Acre – Em encontro na 27ª Conferência das Mudanças Climáticas das Nações Unidas (COP27), em Sharm El-Sheikh, Egito, no estande que compõe o Consórcio de Governadores da Amazônia Legal, nesta quarta-feira, 16, durante a entrega da Carta da Amazônia, o governador Gladson Cameli reforçou ao presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o compromisso de que o governo federal deve continuar tendo com todos os moradores da região amazônica.

Cameli enfatizou que é preciso que os diversos agentes que participam da COP27 e que buscam soluções para o problema das alterações climáticas do planeta tenham em mente que a preservação da biodiversidade amazônica passa pela valorização humana.

-As pessoas que vivem na Amazônia precisam ter recursos para uma sobrevivência com qualidade de vida. E isso passa não só pela geração de empregos, mas também pela melhoria da nossa educação, da saúde pública, da segurança dos cidadãos e cidadãs, através de uma vigilância efetiva das nossas fronteiras – completou.

(…)

Em tempo: governador do Acre age acertadamente ao não procurar brigas com o futuro governo Lula porque sabe que o estado (e seu governo) pode ter o que não teve com o governo infame de extrema-direita de Bolsonaro.

J R Braña B.