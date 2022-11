‘Velha infância’

No The Voice Portugal as músicas boas do Brasil sempre se destacam..

Os portugueses adoram as músicas bem feitas…

Na primeira vez que estive nesse país, no Elevado Santa Justa, no bar, tocou essa música…estava no auge a Marisa Monte….e os Tribalistas.

Aí, muitos anos depois, esse jovem português, Matheus Alcântara, estraçalha com Velha Infância…e com swing de Seu Jorge…como diz a apresentadora.

Dá uma olhada…

Velha Infância, uma das músicas mais lindas que o Brasil já inventou…

J R Braña B.