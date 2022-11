Luiz Carlos Azenha, jornalista:

-Não é propaganda da Sadia, Neymar. É a Amelinha Teles narrando os “feitos” do torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, ídolo do Bolsonaro, com os quais você por ignorância (ou má fé) assentiu.

Assista abaixo o depoimento de uma das vítimas do governo militar..

Em tempo: e ninguém diz a Neymar o que significa apoiar Bolsonaro, que tem o torturador Ustra como ídolo……???

