Uma esbórnia de atletas ricos, milionários e analfas políticos….

Pela arrogância não merecem vencer esse torneio…

Vivem noutro mundo e não estão nem aí, como diz meu amigo Marcão, para o restante do país empobrecido…

Tudo com a participação do mecena do Cruzeiro, o Ronaldo.

Ostentação no Catar….!!!!

Veja imagens…

Jogadores brasileiros comem carne folheada a ouro no Catar…escárnio com milhões que passam fome por aqui…Uma Esbórnia de analfas políticos milionários… pic.twitter.com/0vXQNbNyhF — J R Braña B. (@jrbrana) December 4, 2022

J R Braña B.