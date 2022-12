O Globo – O Ministério da Educação (MEC) não tem recursos para pagar os cerca de 14 mil médicos residentes e 100 mil bolsistas do Capes em dezembro. O alerta foi dado pelo ministro da Educação, Victor Godoy, a integrantes da equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo os membros da transição, o MEC está sem limite financeiro para 2022, o que pode representar um problema logo no início da próxima gestão.

(…)

Em tempo: não só isso: a fila de pessoas no INSS para cirurgias e consultas/perícias supera os 5 milhões de brasileiros (dados da Transição)…o próximo governo terá que começar fazendo milagres…

J R Braña B.