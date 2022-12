Walter Casagrande compara os ídolos do futebol argentino e os do Brasil na Copa do Catar

-Os grandes ídolos argentinos estão na arquibancada junto com a torcida. No vídeo que eu coloquei, tem Batistuta, Crespo, Zanetti, Cambiasso, Sorín, todos eles no meio da torcida da Argentina, cantando as músicas.

-Enquanto isso, nossos ex-jogadores, ex-ídolos, estão sentados na tribuna da direção da Fifa. Cafu, Kaká, Roberto Carlos e o Ronaldo, de terno, como se fossem dirigentes da Fifa. E os da Argentina estão na arquibancada. Há falta de identificação dos ídolos brasileiros -agora, até os ex-ídolos brasileiros- com a torcida e com o povo. Enquanto os argentinos não perderam a raiz deles.

(…)

Em tempo: Casão pisa no calo….os quatro ídolos brasileiros vão para as tribunas…fingem ser cartolas, do andar de cima…e, realmente, não têm nenhuma identificação com os torcedores do Brasil…ex-pobres oprimidos que ficaram ricos e hoje agem com mentalidade do opressor….(lembrando Paulo Freire).

Em tempo 2...dá uma olhada abaixo…

J R Braña B.