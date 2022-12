A desorientação desses acreanos dá pena….

Gente despolitizada/atrasada, sem noção do ridículo – que acha que pode mudar resultado de eleição democrática e limpa assim…à força…

O benefício da Anistia pós-ditaddura deu nisso…

Grupos sociais de extrema-direita ainda hoje pregam a ruptura institucional e fica por isso mesmo…

Tivessem sido punidos logo após abertura política – como na Argentina e no Uruguai – não estariam hoje propondo rasgar a Constituição.

Mas, uma hora a ficha cai e eles voltam com o ………………………… entre as pernas para casa…

No Peru, o presidente Pedro Castillo que derrotou a extrema-direita fujimorista se perdeu no mandato e tentou um autogolpe…não obteve apoio de ninguém e ainda foi preso….agora tenta asilo político no México.

J R Braña B.