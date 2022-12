No dia em que a Argentina passa às semi-finais da Copa do Catar…nada melhor que homenagear com o clássico de Carlos Gardel mais famoso em todo mundo…

‘Por una cabeza…’, com John Williams Dohnányi Budafok Orchestra

Versos fundamentais:

//Por una cabeza

//Si ella me olvida

//Qué importa perderme

//Mil veces la vida

//Para qué vivir

Só um trecho da letra original de Gardel…nessa canção que é a Argentina em corpo e Alma…quem vai a Buenos não pode deixar de ir a uma casa de tango e desfrutar….

Então curta…Por Una Cabeza….

Dramático, argentino…

Linda demais!!

É a nossa representante agora na Copa do Catar….

Boa noite…!

J R Braña B.