O criador de curió Fábio Lima conta um pouco sobre o mercado de Curió em Rio Branco. Ele diz que é uma atividade regulamentada e que hoje existem pelo menos 5 mil criadores de pássaros no Estado com licença dos órgãos ambientais….confira a conversa abaixo

oestadocre – Como você começou a criar curió?

Fabio Lima – Comecei em 1997 com alguns colegas de infância. Fui me aperfeiçoando e vi que a espécie estava em extinção.

oe – Essa atividade se tornou controlada ambientalmente…como você fez para poder criar?

FL – Fui ao Ibama e me legalizei, pago os impostos todos os anos e cumpro a legislação…

oe – Como vocês descobriram que a espécie curió estava (está em extinção)? Há estudos, dados…?

FL – Quando percebemos que algumas cantorias não ouvíamos mais. Aqui existia uma cantoria clássica e agora não há mais…hoje existe uma cantoria que chamamos de ‘fut’, que também está em extinção.

oe – Vocês criadores não colaboram para a extinção desses pássaros?

FL – Não. Quem ajuda na extinção são as grandes fazendas, o agronegócio, que usa uma técnica predatória, que é o veneno(fertilizantes)….eles jogam aquele veneno no pasto e não fica sequer uma formiga viva…

oe – Muito menos um passarinho…

FL – Esses venenos nas fazendas prejudicam muito a fauna e a flora.

oe – Onde você começou a criar curió?

FL – Na década de 90, no bairro São Francisco…na área onde é hoje a escola Clícia Gadelha era uma fazenda…foi ali que comecei.

oe – Fale do mercado do curió aqui em Rio Branco, no Acre…

FL – No Acre criamos mais para entrega…levamos o curió para armar, o solto se aproxima para brigar e é preso pelo nosso curió…a gente vai lá separa eles e solta o que foi seguro…

oe – Pega e solta…?

FL – Sim. Aqui no Acre a gente cria mais para briga…em outros estados é mais para cantoria..torneios de cantoria.

oe – Quanto custa um curió?

FL – Lá fora você encontra curió de R$ 100 mil, como é o caso do Sentinela, que hoje um filhote seu custa R$ 50 mil.

oe – Aqui em Rio Branco um curió bom vale quanto?

FL – R$ 30 mil.

oe – Qual o retorno?

FL – Não tem retorno financeiro nenhum…é só mesmo pelo bem estar do pássaro…

oe – Os curiós do Acre cantam diferente dependendo do município…o de Rio Branco canta de um jeito, o de Sena, de outro, e o de Xapuri é a o mais famoso…por quê?

FL – Porque o curió de Xapuri é o paraense acreano, que é o melhor curió da Amazônia. O curió de Xapuri tem uma genética diferente…é forte, brigador, valente…é o melhor curió do Acre.

oe – Os de Sena são mais cantoria?

FL – Sim. Enquanto se destacam 10 curiós de Xapuri, de Sena se destaca apenas um…

oe – Qual o curió mais famoso e cobiçado do Acre hoje…? Aquele que todo criador queria ser o dono?

FL – É o Capacete. De um amigo meu.

oe – E por quanto ele comprou…?

FL – Ele comprou por uns R$ 8 mil (hoje seriam uns R$ 15 mil)

oe – O que a pessoa tem que fazer para ser um criador hoje?

FL – Tem que ir ao Ibama, preencher um cadastro…depois você compra um pássaro de um criador legalizado, que vai emitir uma guia, uma Nota Fiscal.

oe – E o que acontece se uma pessoa comprar uma gaiola, um curió e sair por aí sem estar licenciado?

FL – Vai ser multado e preso. Você tem que comprar de um criador legalizado.

oe – Quantos curiós licenciados existem hoje aqui em Rio Branco?

FL – Mais de 5 mil criadores legalizados.

oe – Há encontros desse segmento em eventos sobre curiós?

FL – Só no mato…não existe mais associação..

oe – Por que acabou a associação?

FL – Não havia uma união dos criadores…ao contrário dos outros centros, onde existe uma união dos criadores.

oe – E nos municípios..?

FL – Não há muita fiscalização, então há muitos criadores que não são legalizados.

oe – Por que os curiós são menos valorizados que os bicudos?

FL – Aqui no Acre o curió vale mais, mas em outros estados o bicudo vale mais que o curió. Hoje é quase impossível encontrar um bicudo no Acre…dizem que na região de Tarauacá ainda existe…por isso é importante o banco genético.

oe – Quem é que te aborda na rua pedindo seus documentos da tua atividade de criador de curió?

FL – Pelotão florestal, PM, e com o novo Código Florestal passou a ser também responsabilidade da PRF.

oe – Qual foi o fato mais inusitado nessa vida de armar gaiola e criar curió que você presenciou?

FL – Os curiós têm territórios. Locais que são deles e outro curió não entra. Neste período agora é o momento de acasalamento e eles não aceitam nenhum outro curió por perto….então, quando você chega com o seu na gaiola ele vem na sua mão brigar com o seu que está na gaiola. Só vendo para acreditar.

oe – Eu já vi…

FL – As fêmeas não mudam de cor…de pardo para preto…

oe – Como identificar as fêmeas dos machos?

FL – Curiós fêmeas não cantam o clássico…ela canta rasgando…o macho canta numa sequência.

oe – Há curiós valentes e curiós medrosos, vamos dizer assim???

FL – Tem. É a genética de cada um…eu nunca briguei…o cara vinha brigar comigo eu corria..(😂)

oe – Não há uma lógica que quando o curió muda de cor ele muda de comportamento?

FL – Muitas vezes ele melhora sua cantoria…uma postura melhor…

oe – Quanto vale o teu curió?

FL – R$ 15 mil e só tenho dois.

oe – A  comida continua sendo a mesma…alpiste….tiririca..?

FL – Alpiste, tiririca e algumas outras sementes…vitaminas, suplementos…a tiririca evita o câncer na garganta do curió por conta do alpiste que ele come direto.

oe – Fábio, tem algum momento da vida do criador que ele resolve abrir a porta da gaiola e liberar o seu curió ou ele fica preso até morrer?

FL – A vida útil de um pássaro solto é de quatro a cinco anos…na gaiola já tivemos relato de até 50 anos…mas a prática é o curió morrer na gaiola…

oe – (Se o curió pudesse decidir…) Mais alguma coisa, Fábio…?

FL – Uma vez estávamos indo armar em Xapuri e fomos parados pela polícia…o policial federal perguntou o que íamos fazer…dissemos que íamos levar os curiós para armar…e eu tinha Gol velho (de nome maestro, porque em cada esquina era um conserto/concerto)…o policial perguntou quanto valiam os curiós…eu disse que os que levava valiam mais de R$ 100 mil….e ele perguntou por que eu não vendia os curiós e comprava um carro novo….eu disse a ele que os carros não cantavam nem faziam entrega. (😂)

oe – Obrigado, Fábio.

J R Braña B.