O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, nesta segunda-feira(12), um abono natalino de R$ 1 mil, para todos os servidores efetivos da administração direta do município.

De acordo com o prefeito, é um prazer poder anunciar esse abono aos servidores da prefeitura.

-Com muito prazer que estou aqui, acompanhado do Dr. Érick, que hoje responde pela SMGA, com o Valtim José da Casa Civil e o secretário Cid Ferreira de Finanças, para anunciar um abono salarial para todos os servidores efetivos e da administração direta. O abono será de mil reais para cada funcionário – explicou.

O gestor afirmou, ainda, que o abono é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos servidores.

-Isso aí é um reconhecimento ao trabalho que todos eles fizeram durante esse ano. Um ano em que trabalhamos muito, fizemos muitas coisas no município, na cidade e na zona rural. Além de trabalhar tanto e fazer tanta coisa, a gente conseguiu ter uma boa economia agora no final do ano. É justo que a gente possa fazer esse abono natalício para esses trabalhadores, que ajudaram tanto para que isso pudesse acontecer – concluiu.

Em tempo:

O Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, apresentará o Projeto de Lei com alteração favorável aos concessionários do Aquiri Shopping. O ato ocorrerá no próprio Shopping, às 11h, na praça de alimentação com a presença do prefeito, secretários, vereadores e a comissão dos concessionários.

Data: 13/12 (Terça-feira)

Horário: 11h

Local: Praça de Alimentação do Shopping Aquiri

Em tempo 2:

Em tempo 2: A solenidade Acender as Luzes do Horto Florestal ficou esta terça-feira devido a forte chuva que caiu sobre a capital Rio Branco. Horário: 18h

(PMRB)