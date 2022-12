O silêncio do presidente Bolsonaro, diante das evidências de que germinou no acampamento de seus seguidores em frente ao Q.G. do Exército o atentado terrorista planejado para implantar o caos no entorno do Aeroporto de Brasília com a explosão de uma bomba, o coloca como cúmplice dos atos tresloucados que vêm tendo origem nessas aglomerações de golpistas que anseiam por uma intervenção militar que impeça a posse do presidente eleito, Lula. (…)

O atual presidente não faz nada para desencorajá-los e, ao contrário, os estimula com seu silêncio conivente, ou meias palavras que sugerem a possibilidade de que alguma coisa pode acontecer — e basta para alimentar os radicalizados. Como se diz popularmente, Bolsonaro bate palmas para maluco dançar. A depressão que domina o candidato derrotado à eleição presidencial parece muito mais decepção com a falta de adesão ao golpe por parte dos militares do que pela derrota para Lula.

(…)

