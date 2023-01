Como mostra matéria do Badaró (ac) nesta sexta, os próprios donos de quiosques da Praça da Revolução, no centro de Rio Branco, dizem que a proximidade do quartel da PM e nada para a segurança do local é a mesma coisa. E é verdade. ‘Insegurança e pedintes afastam população…’

Este blog defende há anos a transferência do velho quartel da Polícia Militar para outra região da capital…o local se transformaria num grande centro-comercial-cultural-gastronômico…o centro de Rio Branco renasceria das cinzas…seria o nosso Louvre…Louvrezinho…dezenas e dezenas de empregos seriam criados imediatamente.

Mas para isso é preciso um governo que compreenda essa necessidade e goste da cidade como se fosse sua.

Quem sabe um dia.

J R Braña B.