O ministro do STF Alexandre de Morais decretou a prisão do ex-ministro da justiça de Bolsonaro, Anderson Torres( também ex-sec de segurança do DF demitido há três dias). Ele está de férias em Orlando, a mesma cidade norte-americana para onde o ex-presidente do Brasil viajou antes mesmo de encerrar seu mandato.

Anderson disse na tarde desta terça, na sua rede social, que vai se entregar à justiça.

Mas o que significa esse pedido de prisão de um ex-ministro de Bolsonaro?

Significa que o STF, leia-se Alexandre de Moraes – começa avançar rumo a Bolsonaro….

A decretação da prisão do ex-ministro da justiça é o aviso que faltava….

O senador Renan Calheiros já está pedindo a extradição do ex-presidente ao Brasil…a CPI da Covid vai desenterrar o relatório com vários crimes apontados a Bolsonaro que até hoje não foram levados adiante.

-Bolsonaro tem que voltar ao Brasil, queira ou não, para responder por seus crimes e ser interrogado sobre o terrorismo que sempre incentivou. Dor de barriga fake não é mais desculpa para o valentão das redes. CPI já contra o terror – escreveu o senador de Alagoas no TT.

Resta saber se Bolsonaro terá coragem de retornar ao Brasil neste momento de forma espontânea….Ele tá dizendo que vai voltar…

O Xandão vai aguardar no aeroporto JK?

Em tempo: ex-comandante da Polícia Militar do DF é preso após ordem de Moraes.

Em tempo 2: Bolsonaro deixa hospital nos EUA sem autorização médica…estava doente?

J R Braña B.