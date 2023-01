Somewhere over the Rainbow (Além do arco-íris)

IZ, de Israel, não viveu para ver sua música ser ouvida por bilhões de pessoas no planeta….

Bruddah IZ, nome que adotou, foi um compositor havaino e morreu com apenas 38 anos, em 1997.

Seu problema de saúde era visível…chegou a pesar mais de 340kg. espalhados em 1,88m.

Mas a canção ficou….

Há versões dessa com outros artistas consagrados….

Com Eric Clapton, é a melhor…(outro dia toco aqui)

Hoje é para quem não conhece essa música…que faz chorar….e com o criador dela…IZ.

Verso fundamental:

//Oh, por que eu, eu não posso?

(…)

Ouça…ela ti leva para ter um sono melhor…

Boa noite…

J R Braña B.