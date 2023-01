Dep Edvaldo

Recebi esta semana, na Assembleia Legislativa, o superintendente no Acre da Caixa Econômica Federal, Thiago Assis, que estava acompanhado do Ismael dos Reis Lima, superintendente executivo de governo, da gerente executiva de governo, Joyce Lourenço, e do Ricardo Chaves, gerente de Carteira Pessoa Física. Foi um encontro produtivo. Falamos a respeito do novo momento que o banco público viverá a partir deste ano, com o presidente Lula no comando.

A Caixa e demais bancos públicos terão um foco maior no social, com a retomada de programas federais importantes como o Minha Casa Minha Vida e o reforço no Bolsa Família. Também pedi a ele uma atenção especial no atendimento aos municípios mais isolados, como Jordão, Marechal Thaumaturgo, Santa Rosa e Porto Walter. Além de cidades polos como Tarauacá e Feijó.

(…)

Em tempo: a Caixa precisa humanizar e modernizar seu atendimento, inclusive pela internet….assim como o Banco do Brasil….(isso não quer dizer que os bancos privados no Acre prestam um serviço eficiente e moderno para seus clientes…são até piores…e com muito menos clientes)

Em tempo 2: A caixa e o Banco do Brasil escaparam por esses próximos quatro anos da privatização…o incrível é que boa parte de seus funcionários votou em Bolsonaro…não existe mais sindicato dos bancários como antes…

J R Braña B.