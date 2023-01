Gov do Acre – Em um período muito crítico de síndromes respiratórias em todo país, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), realizou neste sábado, 14, o Dia D de vacinação contra a covid-19 para o público infantil. Foram vacinadas crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias que tomaram a primeira dose da vacina Pfizer Baby há pelo menos quatro semanas (…)