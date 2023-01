O senador Alan Rick apoiou um governo de extrema-direita que queria porque queria se perpetuar no poder por vias ilegais.

A ameaça de multa de R$ 100 mil do ministro Alexandre de Moraes não deixa dúvida…as postagens do político acreano atentaram contra o Estado Democrático e a Constituição….pra mim, isso nunca foi surpresa….digo não com alegria.

Foi Pacheco que deu uma mãozinha e resgatou Alan Rick da teia da Lei e o Xandão resolveu liberar as redes sociais do parlamentar…

Traduzindo: Alan já entra devendo o político mineiro, que é candidato à reeleição a presidente do senado.

Porém, essa nódoa – de apoiar atos antidemocráticos, como diz o ministro do STF – ficará para sempre nas costas de Alan Rick…

E quanto mais a sociedade do Acre avançar na sua consciência democrática pior será para o futuro político do senador que está só começando..

É o preço por apoiar atos antidemocráticos e confrontar a Bíblia Sagrada, não a dele… a da igreja dele…

Mas Bíblia maior da cidadania e do Brasil, a Constituição.

Dá nisso desvario político…

J R Braña B.