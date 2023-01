Por meio da promoção de final de ano “Nestlé faz bem para você”, a companhia bateu a meta de 500 mil produtos cadastrados e realizou a doação de R$100 mil em cestas básicas para famílias carentes

São Paulo, janeiro de 2023 – A Nestlé, em parceria com o Programa Mesa Brasil Sesc, doou R$ 100 mil em cestas básicas para oito entidades sociais em Rio Branco, no Acre. A ação é resultado de uma iniciativa da promoção “Nestlé faz bem para você”, que começou em 19 de dezembro. A meta de alcançar 500 mil produtos cadastrados para reverter no valor a ser doado, foi batida um mês antes do final da promoção, que seguirá até 21 de fevereiro. (…)

Em tempo: para a Nestlé, que há mais de 100 anos as famílias brasileiras – e do Acre – compram seus produtos…a doação é risível….muito aquém do que a multinacional tem condições de fazer….doação é pouco mais de 1,4 mil sacolões ao preço de R$ 70 cada (ou 12 Dólares).

J R Braña B.