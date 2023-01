O trabalho de parceria em favor do Acre e do Brasil foi o assunto tratado pelo governador Gladson Cameli, com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, em audiência realizada nesta quarta-feira, 25, em Brasília, quando os dois conversaram sobre a importância do diálogo e da colaboração entre os poderes.

“Vim mostrar a disposição de trabalhar em parceria em favor do Acre e do país e pedir apoio para o meu estado, que precisa muito da ajuda do governo federal, especialmente para ações estruturantes”, disse o governador, no encontro realizado no Palácio do Planalto.

“Conte comigo”, garantiu o ministro Padilha para Gladson Cameli, adiantando que a parceria com todos os governadores é objetivo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

