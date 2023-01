Lula reuniu com os governadores e GladsonC estave lá…e levou o produto do Acre mais conhecido no Brasil…a farinha de Cruzeiro (mais conhecido que a borracha, que já foi o mais conhecido produto local no país e no mundo).

-Aproveitando a oportunidade para presentear o presidente @lulaoficial com vários produtos regionais do nosso Acre, inclusive nossa famosa farinha de Cruzeiro do Sul. Expandindo nossos sabores e fortalecendo nossa produção! – escreveu o governador do Acre na rede social

Os três pedidos do Acre

Gov do Acre – O governador Gladson Cameli apresentará ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva três projetos prioritários do Acre visando apoio do governo federal: a recuperação e manutenção da BR-364, a construção de casas populares e a implantação da Infovia, que interligará o Estado via Internet de alta qualidade. (…)

Aqui você assista a reunião do presidente Lula e os governadores

J R Braña B.