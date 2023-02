Depois de se reuniur com o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/AC), Ribamar Trindade, e o chefe da Casa Civil, Jhonatan Donadoni, pela parte da manhã, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Luiz Gonzaga (PSDB), visitou o procurador-geral do Ministério Público do Acre (MP/AC), Danilo Lovisaro, na tarde de segunda-feira (6) para tratar sobre a parceira entre as duas intituições.

Gonzaga afirmou que pretende continuar com o bom relacionamento que a Aleac tem com o Ministério Público e colocou o parlamento acreano à disposição dos projetos do MP/AC que visam melhoria para o povo acreano.

“Queremos continuar com esse bom relacionamento que a Aleac sempre teve com o MP/AC. Também nos colocamos à disposição para ajudar também naquilo que for preciso, pois o parlamento acreano apoia os projetos que o MP/AC envia para aquela Casa. Desejamos continuar ajudando também com emendas. Quem sai ganhando com essa parceria sempre é o povo do nosso estado”, disse Gonzaga.

Danilo Lovisaro agradeceu ao presidente da Aleac pela visita e afirmou que a parceria entre as duas intituições é de suma importância para a população do Acre.

“Pra nós é uma grande honra receber o presidente da Aleac, Luiz Gonzaga, que é um parceiro com relação a diversos projetos realizados pelo Ministério Público que são de interesse comum da Aleac e MP/AC. Fico feliz em receber o deputado para reforçar os laços de parceria entre as intituições e desejo a ele todo o sucesso à frente da presidência da Aleac”, disse Lovisaro.

Presidente da Aleac visita TCE e diz que sua gestão será pautada pela transparência

“Vamos trabalhar com transparência e responsabilidade”, disse Luiz Gonzaga durante visita ao presidente do TCE/AC, Ribamar Trindade

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), fez uma visita institucional nesta segunda-feira (6) ao presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC), Ribamar Trindade, para reafirmar a parceria entre as duas intituições acreanas.

Luiz Gonzaga, que sempre teve seus mandatos pautados pela transparência, afirmou que procurou o TCE/AC para reforçar a parceria entre os órgãos e que deseja fazer uma gestão com responsabilidade econômica e fiscal.

“A Aleac está procurando fazer um trabalho com transparência e o TCE/AC é muito importante para esse processo, principalmente em termos de orientação. Precisamos que os conselheiros acompanhem nossos procedimentos na Aleac, pois só saberemos se tiver erros se eles estiverem verificando. Nosso interesse é fazer o melhor possível dentro da legalidade”, disse Gonzaga.

Ribamar Tridande parabenizou Gonzaga pela iniciativa de procurar o órgão fiscalizador para estreitar ainda mais a parceria e o interesse em evitar eventuais problemas com gastos públicos.

“É importante essa aproximação entre o Poder Legislativo e o TCE/AC, pois somos um órgão que auxilia o Legislativo na fiscalização dos gastos públicos. Diante disso foi importante o presidente Luiz Gonzaga nos visitar e reafirmar a parceria intitucional que é fundamental para os dois órgãos. Estamos juntos nessa missão de trabalhar com transparência e auxiliar na prevenção de gastos públicos”, disse.

