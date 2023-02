Banco Central independente no Brasil…

1 – Independente do povo…

2 – Independente do governo eleito democraticamente…

3 – E totalmente dependente dos bancos…do mercado financeiro.

Lula, o presidente, está certo e precisa politizar essa discussão para a população entender o que representa um BC independente do povo e a favor dos bancos, do mercado…

Mas Lula não pode ficar restrito a falar somente via imprensa tradicional…tem que vir para a rede social…falar com as pessoas…

Ganhar a comunicação será decisiva para o seu governo.

Assista Lula…

J R Braña B.