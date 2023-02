Deputado Edvaldo Magalhães disse hoje na tribuna da Assembleia Legislativa que a Casa Civil do governo do governo GladsonC quer jogar no lixo uma Lei aprovada na Aleac que garante aprovação pelos parlamentares ao nome indicado para presidente do Acre Previdência…

O parlamentar justificou….assista (logo após o vídeo, o Em tempo)

Em tempo: o Fundo Previdenciário retirado foi no governo do ex-governador Orleir Cameli (em memória)…e que não somente prejudicou os aposentados estaduais, mas apressou o fechamento do Banco do Estado, o Banacre…onde mais de mil funcionários foram pro olho da rua….no começo da década de 90.

J R Braña B.