As pistas de pouso dos municípios do Acre não podem ser consideradas pistas…

O mesmo vale para as duas rodovias federais…

Mas fiquemos, por enquanto, com as pistas de pouso e as denúncias do deputado Edvaldo Magalhães, que já caiu de avião no Acre três vezes…

Assista…em dois vídeos..

Vídeo 1

Vídeo 2

No município de Jordão (isolado)

J R Braña B.