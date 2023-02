O senador MBittar já esqueceu Bolsonaro, porque, ao que parece, ele não vive de passado e a regra quase geral na política é dançar a gafieira do momento e o hit do momento é o governo Lula.

MBittar já foi buscar contatos com os novos ministros…

Ele divulgou vídeo com o ministro Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, para pedir apoio para investimentos no Acre….

Veja o vídeo e depois leia a recepção do presidente do PT do Acre, Cesário Braga, em relação a essa aproximação de MBittar com o novo governo.

No canal The Acre World (O mundo Acre)

Recepção do presidente do PT a MBittar, Cesário Braga

-Eu achava que oportunismo tinha limites! Mas ver o senador Márcio Bittar (UB) que coordenou o orçamento secreto em 2021 e liderou o Bolsonarismo no Acre querer se aproximar do governo Lula é um escárnio. Durante os 4 anos de Bolsonaro o governo federal virou as costas para o povo do Acre! Com Lula o Acre volta ao mapa e terá investimentos, Márcio sabe disso e já tá tentando surfar nessa onda, puro oportunismo barato.

(…)

Em tempo: 😂😂😂…Calma, Cesário….o governo Lula precisa engrenar….quem sabe o MBiitar não retorna ao PCB e engrena novos cursos de marxismo, agora na Rússia de Vladimir.

J R Braña B.