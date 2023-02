Numa viagem para sedimentar o retorno de boas relações com os Estados Unidos após sua vitória nas urnas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou na tarde desta quinta-feira em Washington, capital dos Estados Unidos, onde se encontrará com o presidente Joe Biden nesta sexta. O brasileiro chegou às 16h48 (18h48 em Brasília) e foi direto à Blair House, onde ficará hospedado com sua comitiva. A escolha do local, que fica a menos de 200 metros da Casa Branca, está ligado a questões de segurança, segundo O GLOBO apurou.

