Uma portaria publicada por determinação judicial pelo MEC o autorizou hoje a criação de mais 90 vagas num curso de Medicina no Rio de Janeiro. O pedido da Universidade Castelo Branco foi atendido pelo TRF-1. Desde o ano passado, a Justiça concedeu nove liminares, aumentando para cerca de 1,1 mil as vagas oferecidas por instituições privadas de ensino superior, fora dos editais obrigatórios pela Lei do Mais Médicos.

A informação de Lauro Jardim, em O Globo