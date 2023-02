A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) estará presente durante “O carnaval da Família 2023”. O evento é uma parceria entre estado e municipio e inicia na próxima sexta-feira (17) e vai até terça-feira (21) no estacionamento da Arena da Floresta.

Haverá uma linha especial Carnaval/Arena/Galeria Cunha para atender aos foliões

A RBTrans vai estar com ações preventivas para orientar os usuários das vias durante os cinco dias de folia, além de acompanhar também a operação do transporte coletivo. A intenção é proporcionar maior fluidez e segurança no trânsito.

A autarquia disponibilizará duas equipes com agentes de trânsito e transporte, diariamente, e outra equipe de engenharia de sobreaviso. As operações de isolamento e controle do trânsito ocorrerão em alguns trechos e haverá patrulhamento viário nos entornos da Arena da Floresta, das 17h às 4h da manhã.

Transporte Público

No plano de operação do transporte público, além das linhas comuns, haverá também uma linha especial Carnaval/Arena/Galeria Cunha, que fará o trajeto para as pontes de ferro e de concreto até a parada de ônibus próximo à Cimec, próximo a rotatória na via Chico Mendes. O itinerário de retorno envolve os mesmos pontos.

Após o inicio da operação às 23h, a concentração dos ônibus será no estacionamento da Arena da Floresta.

Durante domingo, segunda e terça-feiras a frota de ônibus será reduzida tendo em vista que os órgãos públicos, bancos e atividades comerciais não estarão funcionando como de costume.

