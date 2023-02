(…)

Controladoria do Estado realiza visita técnica às obras da Ponte do Anel Viário

Com investimento de R$ 60,4 milhões provenientes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o Anel Viário terá extensão de 10,3 km, contemplando uma nova ponte de 251,5 m de comprimento e 15,95 m de largura, contando com duas faixas de rolamento para veículos, além de acostamento e passarelas de pedestres para ambos os lados.

“É uma grande obra do Estado que está prestes de ser entregue. Uma ponte que vai ligar duas cidades e deve movimentar a economia do Alto Acre”, destacou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

(…)

Em tempo: obra mais importante do governo GladsonC nesses últimos quatro anos….talvez não haja outra com a mesma importância….

J R Braña B.