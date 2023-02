Diz o ac que o Incra (o Incra ressuscitou, gente!) que a negociação da fazenda Nova Macapá, no município de Manoel Urbando, com um grupo estrangeiro denominado Agrocortex – está irregular. O valor do negócio seria de R$ 250 milhões…

Mas isso não é o mais importante…o que vale é o tesouro retirado dessa região (madeira) há anos e anos…sem que ninguém pelo menos tenha questionado….

Quem anda pela BR do Fim do Mundo (de nome BR-364) sabe os bilhões em madeira que foram (e são) retirados todos os dias e levados para fora…

…O que sobrou e sobra para Manoel Urbano e região?? Nada…ou melhor, ficou um rastro de pobreza social e econômica……

Um verdadeiro crime que contou, evidente, com a omissão de muitos…

Parabéns aos envolvidos.

J R Braña B.