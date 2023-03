Com a possibilidade de nomear ao menos dois novos ministros ao Supremo Tribunal Federal (STF) neste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, em entrevista à BandNews, que pode indicar Cristiano Zanin Martins, advogado que cuidou de seus processos criminais, a uma delas. O presidente disse que irá consultar “muita gente” antes de fazer a escolha.(…) O globo

(…)

Em tempo: Cristiano Zanin subiu como um foguete…hoje é um dos mais respeitados advogados do Brasil..Zanin deitou e rolou na cabeça do apedeuta Sérgio Moro, que se dizia juiz, durante as audîências com o seu cliente Lula.

Em tempo 2: lá atrás, baseado no seu extraordinário desempenho na defesa de Lula – cantei a pedra para a minha mulher sobre o futuro do advogado Cristiano Zanin…estou quase acertando ele no STF.

J R Braña B.