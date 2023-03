Senadores, deputados federais e estaduais do Acre têm reunião marcada com o Ministro dos Transportes, Renan Filho, e o Diretor-geral do DNIIT, nesta quinta-feira, 02, às 17h, para tratar sobre a liberação de recursos para a recuperação da BR-364. A reunião foi marcada pelo Coordenador da Bancada Federal, Senador Alan Rick. (…) Da asessoria do senador Alan Rick.

Em tempo: nos últimos quatro anos ninguém viu essa bancada ir pra cima do ministro dos transporte de Bolsonaro pedir pela BR-364….pois é…agora estão todos corajosos querendo que Lula resolva da noite para o dia o que eles deixaram destruir completamente…. pela omissão.

J R Braña B.