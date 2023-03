A Prefeitura de Rio Branco por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), recebeu na manhã desta quinta-feira (2) uma doação de 250 kits pedagógicos da Legião da Boa Vontade (LBV) para o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Sobral.

Foram contempladas com os kits, as crianças assistidas pelo Cadastro Único, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e pelo Programa Federal Criança Feliz.

A LBV é uma organização nacional sem fins lucrativos que realiza serviços e programas continuados na assistência social e na educação regular, além de prestar atendimentos a pessoas que vivenciam ou vivenciaram crises humanitárias. Na capital, a instituição já vem assistindo o Cras da Sobral, desde o ano passado, com a entrega de cestas básicas às famílias em vulnerabilidade social.

Vice-prefeita Marfiza

-Através disso vem os parceiros, vemos que as pessoas querem contribuir. Nesse caso, com um kit completo de qualidade onde vimos as crianças saindo daqui muito felizes. Graças a Deus, todas as crianças, acompanhadas pelo Cras foram contempladas, queremos levar essa parceria para os demais Cras do município.

Prefeito Bocalom

-Quero agradecer imensamente a LBV, uma instituição muito séria que sempre busca apoiar quem mais precisa, há tempos atrás nos doaram cestas e agora esses kits. Ficamos muito felizes por essa união. Tenho certeza que as crianças vão adorar, principalmente, para a Baixada por ser uma região que precisa de apoio não só do poder público, mas de toda sociedade.

