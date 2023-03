Em resposta ao pedido de providências para garantir a trafegabilidade da BR-364, feito nesta quinta-feira, 2, por uma comitiva do Acre integrada por representantes do governo do Estado, bancada federal e deputados estaduais, o ministro dos Transportes, Renan Filho, garantiu que a recuperação e reconstrução da BR-364 contará com R$ 600 milhões, sendo que os serviços de recuperação serão iniciados já neste mês de março, com um contrato de R$ 160 milhões. O ministro disse, inclusive, que ele próprio lançará a ordem de serviço no Estado.(…) Gov do Acre

(…)

Em tempo: quatro anos de Bolsonaro e nada de recursos para a recuperação da principal rodovia do Acre….Dois meses do governo Lula e R$ 600 milhões para a obra necessária.

Em tempo 2: Ah…na eleição presidencial, o Acre humilhou Lula com uma merreca de votos…aqui quase todo mundo votou fechado com o mito(dos otários)…😂

J R Braña B.